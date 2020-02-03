Про це повідомляється на сайті Держмитниці.

Повідомляється, що через цей розділ можна самостійно подати декларацію про імпортований автомобіль, а також відстежувати її статус. Готова митна карта або відмова в розмитненні спрямовуватиметься в електронному вигляді.

Також повідомляється, що з подачею попередньої митної декларації потрібно на рахунок відповідної митниці внести грошову заставу на суму митних платежів.

Уточнюється, що декларації обробляються в порядку загальної черги, якщо декларацію не встигнуть обробити протягом поточної доби, її можуть не прийняти через зміну курсу валют. В цьому випадку декларацію необхідно подавати на наступний день.

Нагадаємо, що штрафи за порушення при ввезенні транспортних засобів із іноземною реєстрацією (“євроблях”) в Україну де-юре почали діяти з 22 серпня поточного року. Водночас в Офісі Президента відзначали, що на даний момент у поліції немає доступу до митних баз, тому вони не можуть знати, чи порушив автомобіль терміни в’їзду чи ні. У зв’язку з цим зупиняти “євробляхи” поліція право має, а штрафувати – немає.

Спочатку штрафи повинні були вступити в силу 22 травня, але Парламент продовжив період “легалізації” зі 180 до 270 днів (до 22 серпня).

Так, у разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф у розмірі 85 тис. гривень. Якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, то розмір штрафу сягне 170 тис. гривень (також загрожує конфіскація таких авто).

Аналогічні розміри штрафів передбачені і при перевищенні термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, за перевищення від 20 до 30 діб сума штрафу становитиме 85 тис. гривень, більше 30 діб (а також у разі втрати або розкомплектування авто) – 170 тис. гривень або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування (тимчасово ввезеного на митну територію України або поміщеного під митний режим транзиту) у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. При такому порушенні доведеться заплатити штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 34 тис. гривень.