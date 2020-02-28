Про це повідомляється на сторінці сервісу в Facebook.

На даний момент на порталі доступні:

– каталог бізнес-ідей з шаблонами;

– перелік всіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу;

– онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці;

– довідник підприємця – на основі матеріалів профільних державних органів і провідних компаній України;

– кейси конкретних проблем, питань і запитів.

В той же час повідомляється, що платформа поки що працює в тестовому режимі.

“Уже навесні запрацює новий блок – консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію з фахівцями за допомогою відеозв’язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу і продажів”, – сказано в повідомленні.

Крім того, в планах відкриття консалт-хабів і центрів підтримки для підприємців в декількох містах України. Відкриття першого майданчика для консалтингу планується в Харкові вже в квітні-травні 2020 року.

Також наголошується, що онлайн-сервіс був створений за підтримки компанії Mastercard.