Про це повідомляється на сторінці сервісу в Facebook.
На даний момент на порталі доступні:
– каталог бізнес-ідей з шаблонами;
– перелік всіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу;
– онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці;
– довідник підприємця – на основі матеріалів профільних державних органів і провідних компаній України;
– кейси конкретних проблем, питань і запитів.
В той же час повідомляється, що платформа поки що працює в тестовому режимі.
“Уже навесні запрацює новий блок – консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію з фахівцями за допомогою відеозв’язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу і продажів”, – сказано в повідомленні.
Крім того, в планах відкриття консалт-хабів і центрів підтримки для підприємців в декількох містах України. Відкриття першого майданчика для консалтингу планується в Харкові вже в квітні-травні 2020 року.
Також наголошується, що онлайн-сервіс був створений за підтримки компанії Mastercard.
- Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що з моменту старту державного застосунку “Дія” його успішно завантажили і авторизувалися 310 тисяч 31 користувач.