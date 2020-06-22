У період карантину запущений новий сервіс по декларуванню цін і дашборд, де можна буде дивитися зміни вартості товарів.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства цифровий трансформації.

Уточнюється, що через кабінет представники бізнесу будуть подавати інформацію про зміни цін на товари в разі зміни більше ніж на 5 відсотків.

Дана інформація буде зберігатися в базі даних у вигляді реєстру.

При цьому інспектори Госпотребживслужби будуть моніторити процес без зайвої комунікації з бізнесом, а українці зможуть стежити через публічний дашборд за змінами цін.

Відзначається, що робота реєстру стосується товарів протиепідеміологічного призначення (дезінфектори, ліки) і товарів значної соціальної необхідності (продукти першої необхідності).

Кінет для бізнесу: price.consumer.gov.ua

Дашборд для українців: http://surl.li/dkkw