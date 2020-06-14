Про це повідомляється на сайті офіційного видання “Голос України”.
Закон був введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
Згідно з документом, особи, які пересуваються в кріслах колісних, мають право:
- рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода;
- рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю.
Особи, які пересуваються в кріслах колісних по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини по пішохідних переходах. На них поширюються обов’язки пішоходів.
Особи в кріслах колісних, які їдуть по краю дороги, вулиці чи по узбіччі, повинні пересуватися в напрямку руху транспорту по правій крайній смузі. В такому випадку на них поширюються обов’язки велосипедистів.
Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані:
- використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;
- не перевозити вантажі, що заважають керуванню;
- не буксирувати причепи;
- не перевозити пасажирів.
Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі – зовнішніми світловими приладами.
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