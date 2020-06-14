14 червня почав діяти закон № 309-IX "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних. Документ був опублікований 13 грудня 2019 року і вступив у силу з 14 грудня.

Про це повідомляється на сайті офіційного видання “Голос України”.

Закон був введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Згідно з документом, особи, які пересуваються в кріслах колісних, мають право:

рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками зі швидкістю пішохода;

рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю.

Особи, які пересуваються в кріслах колісних по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини по пішохідних переходах. На них поширюються обов’язки пішоходів.

Особи в кріслах колісних, які їдуть по краю дороги, вулиці чи по узбіччі, повинні пересуватися в напрямку руху транспорту по правій крайній смузі. В такому випадку на них поширюються обов’язки велосипедистів.

Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

не буксирувати причепи;

не перевозити пасажирів.

Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі – зовнішніми світловими приладами.