У середу, 27 травня, АТ "Укрзалізниця" відновила роботу залізничних квиткових кас на вокзалах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

“З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами”, – повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.

У компанії також наголосили, що пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Раніше “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів Інтерсіті +.