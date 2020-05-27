Про це повідомляє пресслужба компанії.
“З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції̈ між пасажирами”, – повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.
У компанії також наголосили, що пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.
- Раніше “Укрзалізниця” відкрила продаж квитків на перші 5 поїздів Інтерсіті +.
- Також УЗ почала продаж квитків на поїзди далекого сполучення.