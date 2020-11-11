Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За останню добу госпіталізовано 1453 особи; летальних випадків – 191; одужало – 6 802 особи; здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 489 808 осіб;
- одужало – 221 459 осіб;
- летальних випадків – 8 947;
- проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 46 632 випадки;
- Вінницька область – 12 970 випадків;
- Волинська область – 17 236 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 690 випадків;
- Донецька область – 15 066 випадків;
- Житомирська область – 20 194 випадки;
- Закарпатська область – 18 056 випадків;
- Запорізька область – 15 285 випадків;
- Івано-Франківська область – 25 643 випадки;
- Київська область – 21 731 випадок;
- Кіровоградська область – 3 280 випадків;
- Луганська область – 4 738 випадків;
- Львівська область – 34 988 випадків;
- Миколаївська область – 11 092 випадки;
- Одеська область – 30 041 випадок;
- Полтавська область – 13 143 випадки;
- Рівненська область – 23 035 випадків;
- Сумська область – 15 662 випадки;
- Тернопільська область – 22 549 випадків;
- Харківська область – 44 948 випадків;
- Херсонська область – 6 075 випадків;
- Хмельницька область – 20 826 випадків;
- Черкаська область – 11 063 випадки;
- Чернівецька область – 26 301 випадок;
- Чернігівська область – 10 564 випадки.
- Станом на 10 листопада в Україні зафіксовано понад 10,1 тис. нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.