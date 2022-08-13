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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, внаслідок обстрілів російських окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 139 об’єктів культурної спадщини України. Це 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

Окрім того, були знищені або постраждали: 361 мистецький об’єкт та заклад культури. З яких – 162 релігійних споруд, 70 будинків культури та інших мистецьких осередків. А також 51 меморіальний пам’ятник, 44 бібліотеки, 34 музеї та заповідника.

Злочини російських окупантів було зафіксовано у 15 регіонах України. Найбільше пошкоджень виявлено у Харківській та у Донецькій областях.

“Війна за культуру та ідентичність триває. Через ворожий обстріл Марганця у Дніпропетровській області на цьому тижні було пошкоджено дві пам’ятки – будинок культури та школу мистецтв”, – зазначив Олександр Ткаченко.