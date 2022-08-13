Станом на 11 серпня 2022 року Міністерство культури та інформаційної політики України зафіксувало вже 464 епізоди воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

За його словами, внаслідок обстрілів російських окупантів зазнали руйнацій і пошкоджень 139 об’єктів культурної спадщини України. Це 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови та 7 щойновиявлених об’єктів культурної спадщини.

Окрім того, були знищені або постраждали: 361 мистецький об’єкт та заклад культури. З яких – 162 релігійних споруд, 70 будинків культури та інших мистецьких осередків. А також 51 меморіальний пам’ятник, 44 бібліотеки, 34 музеї та заповідника.

Злочини російських окупантів було зафіксовано у 15 регіонах України. Найбільше пошкоджень виявлено у Харківській та у Донецькій областях.

“Війна за культуру та ідентичність триває. Через ворожий обстріл Марганця у Дніпропетровській області на цьому тижні було пошкоджено дві пам’ятки – будинок культури та школу мистецтв”, – зазначив Олександр Ткаченко.