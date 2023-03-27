Уповноважений із захисту державної мови заявив, що 16 видавців публікують книжок російською мовою більше, ніж дозволяє закон. Їх перевірять на дотримання вимог законодавства про державну мову.

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена.

Книжкова палата зазначила, що протягом минулого року видавці публікували українською менше, ніж передбачені законом 50% назв. Це може свідчити про порушення вимог частини першої статті 26 Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Відповідно до цієї статті закону, яка набрала чинності 16 липня 2021 року, видавець має публікувати українською мовою не менше 50% усіх виданих ним упродовж календарного року назв книжкових видань.

Вимога не поширюється на продукцію, видану кримськотатарською мовою. Також це стосується книг іншими мовами корінних народів чи національних меншин України, видані коштом державного або місцевих бюджетів.

Також 16 липня 2022 року набрала чинності стаття 188-52 Кодексу про адміністративні правопорушення. Вона передбачає, що у випадку порушення закону буде накладено штраф у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).