Про це повідомив представникам ЗМІ президент України Володимир Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента.
Глава держави сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Харківщині.
Зеленський зазначив, що підпише відповідний указ.
“Ще раз висловлюю свої співчуття усім рідним та близьким загиблих, усім харків’янам. Я підпишу указ, і завтра буде день трауру на державному рівні”, – наголосив він.
Зеленський уточнив, що представники Національної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій вже доповіли йому про поточну ситуацію.
“Висновки потрібно робити після отримання всіх деталей… Але ми з’ясуємо цю ситуацію”, – заявив Зеленський.
У пресслужбі ОПУ уточнили, що глава держави прибув до Харкова в зв’язку з вчорашньою пожежею. Він збирається відвідати місце трагедії, заслухати доповідь урядової комісії, яка працює над з’ясуванням її причин.
Пожежа у Харкові
Близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей.
Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 осіб, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).
Причину пожежі встановлюватиме слідство. Напередодні було озвучено версію про необережне поводження з електронагрівальними приладами, а також про можливий зв’язок з нещодавнім ремонтом газового обладнання в будинку.
Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”. З цією метою створено державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Комісія матиме встановити причин цієї трагедії та напрацювати механізмі запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.
В Харкові оголосили 22 січня днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі.
- Пансіонат для літніх людей “Золотий час” у Харкові, під час пожежі в якому загинули 15 осіб, не був зареєстрований і діяв незаконно.
- Правоохоронці затримали чотирьох підозрюваних в порушенні норм пожежної безпеки, що призвело до пожежі в пансіонаті для літніх людей “Золотий час” (власник домоволодіння, який здав двоповерхову будівлю під пансіонат; орендар будинку та його дружина – директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом; адміністратор).
- Слідчі перевіряються такі основні версії: пожежа виникла в наслідок підпалу (занесення стороннього вогню); пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті та з електроприладами; пожежа виникла в наслідок замикання електромережі.