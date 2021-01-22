У суботу, 23 січня, в Україні буде оголошено день жалоби на загальнодержавному рівні у зв'язку з пожежею в Харкові, в якій загинули 15 людей.

Про це повідомив представникам ЗМІ президент України Володимир Зеленський, якого цитує пресслужба Офісу президента.

Глава держави сьогодні перебуває з робочою поїздкою на Харківщині.

Зеленський зазначив, що підпише відповідний указ.

“Ще раз висловлюю свої співчуття усім рідним та близьким загиблих, усім харків’янам. Я підпишу указ, і завтра буде день трауру на державному рівні”, – наголосив він.

Зеленський уточнив, що представники Національної поліції і Державної служби з надзвичайних ситуацій вже доповіли йому про поточну ситуацію.

“Висновки потрібно робити після отримання всіх деталей… Але ми з’ясуємо цю ситуацію”, – заявив Зеленський.

У пресслужбі ОПУ уточнили, що глава держави прибув до Харкова в зв’язку з вчорашньою пожежею. Він збирається відвідати місце трагедії, заслухати доповідь урядової комісії, яка працює над з’ясуванням її причин.

Пожежа у Харкові

Близько 15-ї години в четвер, 21 січня, у будинку на вул. Нижня Гиївська, 150Б в Харкові сталася пожежа. Як з’ясувалося, цей будинок було обладнано під перебування літніх людей.

Під час пожежі всередині знаходилися близько 30 осіб. Внаслідок пожежі загинули 15 осіб, ще 5 постраждали (2 у стані середньої важкості, 3 — в задовільному).

Причину пожежі встановлюватиме слідство. Напередодні було озвучено версію про необережне поводження з електронагрівальними приладами, а також про можливий зв’язок з нещодавнім ремонтом газового обладнання в будинку.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів “негайно розібратися в ситуації”. З цією метою створено державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. Комісія матиме встановити причин цієї трагедії та напрацювати механізмі запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

В Харкові оголосили 22 січня днем жалоби за загиблими внаслідок пожежі.