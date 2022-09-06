Від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україні вважаються зниклими безвісти 236 дітей.

Про це повідомляє Офіс омбудсмана України.

За даними державного порталу розшуку дітей “Діти війни”, станом на 6 вересня щонайменше 382 дитини загинули, 741 – отримали поранення. Ще 236 дітей вважаються зниклими безвісти, а 7 343 – депортованими.

Варто зазначити, що станом на ранок 6 вересня більше ніж 1 123 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 389, Харківській — 204, Київській — 116, Миколаївській — 71, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.

Крім того, 5 вересня внаслідок обстрілу ворогом міста Бахмут Донецької області поранено 17-річного підлітка.