Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.
Найбільше випадків коронавируса виявили в Харківській області – 494. П’ятеро хворих померли.
У Києві за добу зафіксували 323 випадки зараження і 11 летальних випадків.
У Дніпропетровській області – 167 випадків і 5 смертей.
Всього за добу одужали 1 009 осіб.
З початку пандемії в Україні виявили 198 634 інфікованих коронавірусів, померли 3959 людини, одужали – 87 882.
За цей період зафіксовано 56 летальних випадків, одужали 1009 пацієнтів.
- Раніше повідомлялося, що з 00 годин 00 хвилин 21 вересня (понеділок) в Україні почало діяти нове епідемічне зонування.
- 25 вересня в Україні зафіксували 3 833 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.