За минулу добу, 26 вересня, у 3130 українців виявили коронавірус COVID-19.

Про це свідчать дані апарату Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше випадків коронавируса виявили в Харківській області – 494. П’ятеро хворих померли.

У Києві за добу зафіксували 323 випадки зараження і 11 летальних випадків.

У Дніпропетровській області – 167 випадків і 5 смертей.

Всього за добу одужали 1 009 осіб.

З початку пандемії в Україні виявили 198 634 інфікованих коронавірусів, померли 3959 людини, одужали – 87 882.

За цей період зафіксовано 56 летальних випадків, одужали 1009 пацієнтів.