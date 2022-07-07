За результатами опитування, 73% вчителів під час уроку та 63% під час перерви розмовляють лише державною мовою. Водночас лише 38% школярів спілкуються на перервах українською мовою.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

7 липня, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь та голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак представили результати спільного дослідження щодо стану дотримання законодавства про державну мову в закладах загальної середньої освіти, використання державної мови учасниками освітнього процесу безпосередньо у школі й поза нею.

За даними досліджень, більшість респондентів, а саме 89% вчителів та по 82% батьків і дітей зазначили, що вважають рідною мовою українську і використовують її в усіх сферах життя.

94% вчителів зазначили, що проводять уроки виключно українською мовою. Також 82% з них використовують навчальні матеріали лише українською мовою.

За результатами опитування учнів, то 73% вчителів під час уроку та 63% під час перерви розмовляють державною мовою. Російська мова у межах навчального закладу є мовою неформального спілкування. Наприклад, нею спілкуються 11–17% учнів між собою під час уроків та на перервах. А також 2% вчителів під час перерв. Водночас лише 38% школярів спілкуються на перервах лише українською мовою.

Варто зауважити, що відбувається стрімке зростання потреби на фахову допомогу у питанні опанування та удосконалення володіння українською мовою. Відповідно до результатів дослідження 80% батьків мають бажання покращити свій рівень володіння українською мовою. Натомість 73% учнів та учениць також хочуть додатково вивчати та вдосконалювати свої знання з української мови.

Саме тому 76% батьків та 89% вчителів вважають, що необхідно створювати та розвивати безоплатні курси та освітні платформи для вивчення та вдосконалення української мови.

“Питання формування якісного культурного та розважального контенту державною мовою, функціонування вітчизняного інформаційного простору в режимі одномовності також має бути на порядку денному відповідних державних структур”, – зазначив Тарас Кремінь.

Довідка. Дослідження проводилося у період з 1 по 6 червня 2022 року та охопило 58 228 учасників освітнього процесу, а саме: учителів – 5867 тис. Осіб, учнів та учениць – 16 384 тис. Осіб та батьків – 35 977 тис. осіб.