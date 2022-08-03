Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
За даними Мінекономіки, найбільша частка компаній – 24,6% переїжджає із регіонів, де тривають активні бойові дії, до Львівської області. Також бізнес переміщується до таких областей: Закарпатської – 16,1%, Чернівецької – 11,4%, Тернопільської -7,6%, Дніпропетровської – 7,4% та Івано-Франківської – 7,3%.
Щодо релокованих підприємств, які вже відновили свою роботу, то найбільшу частку складають компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 39% від загальної кількості. Натомість переробної промисловості – 33%, інформації та телекомунікацій – 6%, професійної, наукової та технічної діяльності – 5%.
Загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.
“Програма релокації – це комплексна підтримка підприємств на їхньому шляху до відновлення діяльності. І вона не завершується після фізичного переміщення усіх виробничих потужностей”, – зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Також вона додала, що робота бізнесу є вкрай важливою під час воєнного часу.
- Нагадаємо, що від початку дії програми “Доступні кредити 5-7-9%” банки видали підприємцям майже 45 тисяч кредитів на суму 127,2 мільярда гривень.
- Крім того, уряд України запускає програми грантів для започаткування бізнесу, розвитку підприємництва та навчання.
- Вже з 1 жовтня цього року запрацює програма “Доступна іпотека” для військовослужбовців, медиків, вчителів та науковців.