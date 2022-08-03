Від початку програми релокації вже 692 компанії переїхали на нове місце, з них 484 почали працювати.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

За даними Мінекономіки, найбільша частка компаній – 24,6% переїжджає із регіонів, де тривають активні бойові дії, до Львівської області. Також бізнес переміщується до таких областей: Закарпатської – 16,1%, Чернівецької – 11,4%, Тернопільської -7,6%, Дніпропетровської – 7,4% та Івано-Франківської – 7,3%.

Щодо релокованих підприємств, які вже відновили свою роботу, то найбільшу частку складають компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 39% від загальної кількості. Натомість переробної промисловості – 33%, інформації та телекомунікацій – 6%, професійної, наукової та технічної діяльності – 5%.

Загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.

“Програма релокації – це комплексна підтримка підприємств на їхньому шляху до відновлення діяльності. І вона не завершується після фізичного переміщення усіх виробничих потужностей”, – зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Також вона додала, що робота бізнесу є вкрай важливою під час воєнного часу.