За минулу добу, 2 липня, в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 27, медпрацівників – 22).

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу було госпіталізовано – 420 осіб. Водночас, одужало – 1 072 особи, а летальних випадків зафіксовано 36.

За добу було протестовано 19 945 осіб методом ПЛР, 7 962 особи – методом ІФА, 15 097 осіб – експрес-тестами.

За весь час епідемії в Україні захворіло – 2 237 202 особи; одужало – 2 170 656 осіб; летальних випадків – 52 460; проведено ПЛР-тестувань – 10 900 947.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.