Станом на 9 ранку 23 жовтня, в Україні другий день поспіль фіксують рекорд за кількістю нових випадків зараження коронавірусом. За добу заразилися 7517 осіб.

Про це свідчать дані МОЗ.

Рекордна кількість нових випадків припадає на Харківську та Одеську області, а також – місто Київ.

У Харківській області за добу 693 нових випадки, в Києві 635, в Одеській області 571, у Хмельницькій області 471, в Житомирській області 426, у Запорізькій області 402, у Тернопільській області 330, в Полтавській області 316.

За добу внаслідок зараження COVID-19 померла 121 особа. З початку епідемії померли 6164 людини.

За добу одужали 2680 людей. Всього з початку епідемії – 137 578.

Ситуація по регіонах:

Вінницька область – 8923 випадки;

Волинська область – 11 792 випадки;

Дніпропетровська область – 12 380 випадків;

Донецька область – 8160 випадків;

Житомирська область – 11 264 випадки;

Закарпатська область – 12 541 випадок;

Запорізька область – 7495 випадків;

Івано-Франківська область – 17 705 випадків;

Кіровоградська область – 1 858 випадків;

м Київ – 33135 випадків;

Київська область – 13 958 випадків;

Львівська область – 26 399 випадків;

Луганська область – 2985 випадків;

Миколаївська область – 6602 випадки;

Одеська область – 21 128 випадків;

Полтавська область – 7532 випадки;

Рівненська область – 16 985 випадків;

Сумська область – 9888 випадків;

Тернопільська область – 18 613 випадків;

Харківська область – 31 592 випадки;

Херсонська область – 2951 випадок;

Хмельницька область – 12 413 випадків;

Чернівецька область – 18 811 випадків;

Черкаська область – 7704 випадки;

Чернігівська область – 7582 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня по Центру надійшло 8050 повідомлень про підозру на коронавірус.