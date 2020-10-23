Про це свідчать дані МОЗ.
Рекордна кількість нових випадків припадає на Харківську та Одеську області, а також – місто Київ.
У Харківській області за добу 693 нових випадки, в Києві 635, в Одеській області 571, у Хмельницькій області 471, в Житомирській області 426, у Запорізькій області 402, у Тернопільській області 330, в Полтавській області 316.
За добу внаслідок зараження COVID-19 померла 121 особа. З початку епідемії померли 6164 людини.
За добу одужали 2680 людей. Всього з початку епідемії – 137 578.
Ситуація по регіонах:
- Вінницька область – 8923 випадки;
- Волинська область – 11 792 випадки;
- Дніпропетровська область – 12 380 випадків;
- Донецька область – 8160 випадків;
- Житомирська область – 11 264 випадки;
- Закарпатська область – 12 541 випадок;
- Запорізька область – 7495 випадків;
- Івано-Франківська область – 17 705 випадків;
- Кіровоградська область – 1 858 випадків;
- м Київ – 33135 випадків;
- Київська область – 13 958 випадків;
- Львівська область – 26 399 випадків;
- Луганська область – 2985 випадків;
- Миколаївська область – 6602 випадки;
- Одеська область – 21 128 випадків;
- Полтавська область – 7532 випадки;
- Рівненська область – 16 985 випадків;
- Сумська область – 9888 випадків;
- Тернопільська область – 18 613 випадків;
- Харківська область – 31 592 випадки;
- Херсонська область – 2951 випадок;
- Хмельницька область – 12 413 випадків;
- Чернівецька область – 18 811 випадків;
- Черкаська область – 7704 випадки;
- Чернігівська область – 7582 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 жовтня по Центру надійшло 8050 повідомлень про підозру на коронавірус.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні якість лікування хворих на коронавірус COVID-19 вища, ніж в інших країнах Європи.