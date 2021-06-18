Про це заявив сьогодні під час години запитань до уряду у Верховній Раді міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє кореспондент #Букв.
“Попри те, що потенційна встановлена потужність вітчизняної генерації перевищує 55 ГВт, включно з 8 ГВт об’єктів відновлювальної енергетики, реальний доступ потужностей значно менший. Ми розуміємо, що 90% енергоблоків теплоелектростанцій відпрацювали свій ресурс і потребують оновлення”, — наголосив Галущенко.
За словами міністра, фактично з 21 ГВт теплоелектростанцій “лише близько 13 реально доступні”, а решта або виведені в консервацію, або розташовані на тимчасово окупованих територіях України.
Коментуючи ситуацію в енергетичній галузі, Галущенко заявив, що “стан — кризовий”.
“У першу чергу це був зламаний механізм енергоринку, повна розбалансованість сектору накопичення боргів всередині ринку. Це також борги перед виробниками зеленої генерації, десятки мільярдів гривень, це борги перед шахтарями”, — зазначив міністр.
- Раніше повідомлялось, що Кабінет Міністрів не продовжуватиме дію покладання спеціальних зобов’язань (ПСО) на ринку газу для підприємств теплокомуненерго (ТКЕ). Постанова уряду припинила дію 20 травня.
- 26 травня цього року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна вимушено припинила авіасполучення з Білоруссю через затримання журналіста Романа Протасевича. Також припиняється імпорт електроенергії.