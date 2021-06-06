Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Також за минулу добу:
- ушпиталено – 994 особи;
- летальних випадків – 42;
- одужало – 4 516 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 16 749 особу;
- методом ІФА – 3 953 особи;
- експрес-тестами – 11 567 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 214 517 осіб;
- одужало – 2 093 228 осіб;
- летальних випадків – 51 182;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях, а також у м. Києві (102).
Крім того, за добу в Україні проти COVID-19 щеплено 40 101 людину. Одну дозу отримали 39 229 осіб, повністю імунізовані – 872 особи.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
- За минулу добу 4 червня в Україні зафіксували 1897 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них – 91 дитина та 65 медпрацівників.