За добу 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 937 нових випадків захворювання на коронавірус. Зокрема, захворіли 50 дітей та 28 медпрацівників.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

ушпиталено – 994 особи;

летальних випадків – 42;

одужало – 4 516 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 16 749 особу;

методом ІФА – 3 953 особи;

експрес-тестами – 11 567 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 214 517 осіб;

одужало – 2 093 228 осіб;

летальних випадків – 51 182;

проведено ПЛР-тестувань – 10 336 155.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (131), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях, а також у м. Києві (102).

Крім того, за добу в Україні проти COVID-19 щеплено 40 101 людину. Одну дозу отримали 39 229 осіб, повністю імунізовані – 872 особи.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.