На кінець квітня закритими залишаються лише 3% торговельних закладів із тих, яким довелося призупинити свою діяльність з початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.

Про це сповіщає Асоціація рітейлерів України (RAU).

“Згідно з даними останнього опитування торговельних мереж – членів RAU, через 14 місяців з 16 821 торгових об’єктів всієї галузі вже працює 16 265. Відсоток діючих об’єктів складає 97%, відповідно, закритих – всього 3%”, – мовиться в повідомленні.

Зазначено, що тренд на відновлення рітейлу триває з квітня 2022 року і продовжується досі, хоча з початку 2023 року загальний показник працюючих магазинів покращується всього по одному відсотку на місяць. Загалом уже відновили роботу 98% продовольчих магазинів.

Ситуація з процесом відновлення в непродовольчому секторі виглядає краще. Відтак, до роботи повернулося 99% із 3 168 магазинів мереж. Зачиненими залишаються тільки 17 торгових точок.

За даними асоціації, через 14 місяців після початку повномасштабної війни вже працює 554 магазини fashion-рітейлу, тобто 86% торгових точок мереж. Зачиненими лишаються менше сотні магазинів.

Відновлення тривають також і у сфері торгівлі побутовою технікою та електронікою, проте помітно повільніше. Так, частка непрацюючих магазинів з січня 2023 року стабілізувалася на рівні приблизно 15% і за три місяці покращилася лише на 1%, чому сприяло відкриття 16 додаткових торгових точок.