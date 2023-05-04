Про це сповіщає Асоціація рітейлерів України (RAU).
“Згідно з даними останнього опитування торговельних мереж – членів RAU, через 14 місяців з 16 821 торгових об’єктів всієї галузі вже працює 16 265. Відсоток діючих об’єктів складає 97%, відповідно, закритих – всього 3%”, – мовиться в повідомленні.
Зазначено, що тренд на відновлення рітейлу триває з квітня 2022 року і продовжується досі, хоча з початку 2023 року загальний показник працюючих магазинів покращується всього по одному відсотку на місяць. Загалом уже відновили роботу 98% продовольчих магазинів.
Ситуація з процесом відновлення в непродовольчому секторі виглядає краще. Відтак, до роботи повернулося 99% із 3 168 магазинів мереж. Зачиненими залишаються тільки 17 торгових точок.
За даними асоціації, через 14 місяців після початку повномасштабної війни вже працює 554 магазини fashion-рітейлу, тобто 86% торгових точок мереж. Зачиненими лишаються менше сотні магазинів.
Відновлення тривають також і у сфері торгівлі побутовою технікою та електронікою, проте помітно повільніше. Так, частка непрацюючих магазинів з січня 2023 року стабілізувалася на рівні приблизно 15% і за три місяці покращилася лише на 1%, чому сприяло відкриття 16 додаткових торгових точок.
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