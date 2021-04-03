В Україні активно працюють над організацією зустрічі Байдена і Зеленського

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що українські дипломати й Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі лідерів України та США. Організація зустрічі ускладнюється через ситуацію з пандемією коронавірусу.

Про це вона сказала в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Маркарова зазначила, що зустріч двох президентів, Джо Байдена і Володимира Зеленського, дуже залежить від ситуації з COVID-19 у світі.

“І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів в США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для високопоставлених американських чиновників і, безумовно, президента відвідати Україну”, – сказала Маркарова.

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Вона зазначила, що поки що ситуація з міжнародними та дипломатичними візитами у світі залежить від ситуації з COVID-19. До того ж Байден раніше шість разів був в Україні.

Сама Маркарова приступить до виконання обов’язків у Вашингтоні через кілька тижнів.

Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.