В Україні активно працюють над організацією зустрічі Байдена і Зеленського

Про це вона сказала в інтерв’ю “Радіо Свобода”.
Маркарова зазначила, що зустріч двох президентів, Джо Байдена і Володимира Зеленського, дуже залежить від ситуації з COVID-19 у світі.
“І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів в США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для високопоставлених американських чиновників і, безумовно, президента відвідати Україну”, – сказала Маркарова.
На відео з 3:23
Вона зазначила, що поки що ситуація з міжнародними та дипломатичними візитами у світі залежить від ситуації з COVID-19. До того ж Байден раніше шість разів був в Україні.
Сама Маркарова приступить до виконання обов’язків у Вашингтоні через кілька тижнів.
Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?
У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
За даними американського видання Politico, лідери США та України говорили від 30 до 40 хвилин. Байден наголосив на своїй прихильності до України та сказав, що усім серцем та думками вірить в її успіх.
Розмова відбулася на фоні загострення на Донбасі, а також після повідомлень про стягнення російських військ до кордону України.
Видання Politico пише, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.
1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.
Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони. Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- П’ятий президент Петро Порошенко привітав новину про першу розмову президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.