Covid-19 Україна

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В Україні активно працюють над організацією зустрічі Байдена і Зеленського

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що українські дипломати й Офіс президента "активно працюють" над організацією зустрічі лідерів України та США. Організація зустрічі ускладнюється через ситуацію з пандемією коронавірусу.

Субота, 3 квітня 2021, 23:32

Про це вона сказала в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Маркарова зазначила, що зустріч двох президентів, Джо Байдена і Володимира Зеленського, дуже залежить від ситуації з COVID-19 у світі.

“І я активно, і міністерство, і Офіс президента працюють над організацією візитів, як наших візитів в США різного рівня, безумовно, візиту президента, так само запрошення для високопоставлених американських чиновників і, безумовно, президента відвідати Україну”, – сказала Маркарова.

На відео з 3:23

Вона зазначила, що поки що ситуація з міжнародними та дипломатичними візитами у світі залежить від ситуації з COVID-19. До того ж Байден раніше шість разів був в Україні.

Сама Маркарова приступить до виконання обов’язків у Вашингтоні через кілька тижнів.

Перша розмова Байдена та Зеленського: що відомо?

У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Під час розмови Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

За даними американського видання Politico, лідери США та України говорили від 30 до 40 хвилин. Байден наголосив на своїй прихильності до України та сказав, що усім серцем та думками вірить в її успіх.

Розмова відбулася на фоні загострення на Донбасі, а також після повідомлень про стягнення російських військ до кордону України.

Видання Politico пише, що українські чиновники тижнями наполягали на телефонному дзвінку між Зеленським та Байденом, у тому числі під час нещодавнього дзвінка радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана та керівника Офісу Зеленського Андрія Єрмака.

1 квітня з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони України Андрія Тарана з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном.

Вже вдруге за останні півтора місяця міністри обговорили напрями посилення взаємодії між Україною та США у сфері безпеки й оборони. Остін висловив занепокоєння останніми діями Російської Федерації та передав міністру оборони України запевнення у готовності підтримувати Україну в умовах не припинюваної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

  • П’ятий президент Петро Порошенко привітав новину про першу розмову президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена.
Теги: Володимир Зеленський, зустріч, Джо Байден, Оксана Маркарова, США

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