Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Під час слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення повномасштабної війни РФ проти України. А також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.
Загальна вартість корпоративних прав, на які накладено арешт, становить більше ніж 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.
“Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників переоформити їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними”, – йдеться у повідомленні СБУ.
Наразі тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.
- Раніше повідомлялося, що Харківська обласна прокуратура наклала арешт на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно 13 підприємств, засновниками яких є громадяни РФ.
- Також судом накладено арешт на будівлю у центрі столиці, власником якої є російський державний холдинг “Росатом”.
- Співробітники Бюро економічної безпеки України викрили громадянина Росії в ухиленні від сплати податків.