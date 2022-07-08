Суд наклав арешт на корпоративні права та нерухоме майно 11 підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є російські державні корпорації "Роснефть", "Росатом" та "Газпром".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення повномасштабної війни РФ проти України. А також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Загальна вартість корпоративних прав, на які накладено арешт, становить більше ніж 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

“Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників переоформити їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.