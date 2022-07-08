Зображення: telegram/Служба безпеки України

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Під час слідчих дій встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення повномасштабної війни РФ проти України. А також на фінансування діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Загальна вартість корпоративних прав, на які накладено арешт, становить більше ніж 2,1 млрд гривень. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

“Завдяки своєчасному арешту цих активів вдалося заблокувати спроби фактичних власників переоформити їх на підставних осіб, щоб зберегти контроль над ними”, – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь України.