Суд наклав арешт на активи підприємства бенефіціарним власником якого є російський олігарх, акціонер та член ради директорів російської компанії, що входить до складу корпорації "Ростех".

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, службові особи ТОВ “ВСМПО Титан Україна” вчиняли дії спрямовані на приховування активів, які перебували на його балансі, шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу з одним з приватних підприємств.

ТОВ “ВСМПО Титан Україна” отримало в оренду від цього підприємства реалізоване майно, яке надалі використовувалося у виробничій діяльності компанії.

Згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони України стосовно бенефіціарного власника передбачено обмежувальні заходи. Вартість арештованого майна становить 20 мільйонів гривень.

Зазначимо, що нещодавно за матеріалами Служби безпеки в управління Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передано активи чернігівської текстильної компанії, яка пов’язана з російським бізнесом.

Загальна вартість вилученого на користь держави майна становить понад 1 млрд грн.

Відтак, за даними слідства, кінцевим бенефіціаром підприємства є російський бізнесмен, який працює на військово-промисловий РФ.

Громадянин РФ володіє та контролює господарську діяльність групи компаній, яка виконує російські державні контракти з постачання військового одягу і спорядження російської армії та її силових відомств.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.