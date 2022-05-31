У межах кримінального провадження слідчий суддя ухвалив накладення арештів на нерухомість, рахунки та корпоративні права групи компаній, що засновані російською "Татнефтью".

Про це повідомила спікерка Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

Зазначається, що “Татнефть” постачає нафтопродукти для потреб Міноборони РФ.

Уточнено, що було арештовано 115 об’єктів нерухомості, серед яких АЗС, нежитлові будівлі, нафтобази, земельні ділянки та 118 одиниць транспорту.

ДБР зауважує, що вартість корпоративних прав підприємств та рухомого майна складає близько 400 млн гривень. За словами експертів, разом із вартістю нерухомості компаній “Татнефти”, сума може скласти 2 млрд гривень.

Активи передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі продовжується досудове розслідування справи щодо фінансування дій, вчинених групою осіб за попередньою змовою з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади. Компанії “Татнефти” є фігурантами в справі.