За період повномасштабного вторгнення Росії на територію України, суди арештували активи російських та білоруських компаній на майже 39,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

За даними Департаменту стратегічних розслідувань, за пʼять місяців широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, суди арештували активи російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер будуть працювати на економіку й відбудову України. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн.

Крім того, у відомстві зазначили, що за період повномасштабної війни РФ проти України у сфері економіки було направлено обвинувальні акти щодо 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків.

Серед іншого майна правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині знаходяться на фронті й служать Збройним силам України.

Також було вилучено: бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн палива, і це ще не весь перелік арештованих активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ.