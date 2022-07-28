Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.
За даними Департаменту стратегічних розслідувань, за пʼять місяців широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну, суди арештували активи російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер будуть працювати на економіку й відбудову України. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн.
Крім того, у відомстві зазначили, що за період повномасштабної війни РФ проти України у сфері економіки було направлено обвинувальні акти щодо 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями стосовно проросійського бізнесу. Всього оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків.
Серед іншого майна правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині знаходяться на фронті й служать Збройним силам України.
Також було вилучено: бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн палива, і це ще не весь перелік арештованих активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ.
- Нагадаємо, що вранці, 28 липня, російські армійці з території Республіки Білорусь випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.
- Протягом першої половини 28 липня військові РФ випустили по території України близько 20 ракет. У багатьох областях лунала “тривога”, деякі з них зазнали влучань.
- Станом на початок 155-ої доби повномасштабного російського вторгнення, ворог зосередив зусилля на встановленні контролю на території Донецької та Луганської областей, а також утриманні частково окупованих Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.