Суд наклав арешт на нерухомість та корпоративні права підприємства, бенефіціарним власником якого є громадянин Росії.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Суд наклав арешт на нерухомість одного з найбільших виробників напівфабрикатів на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 350 мільйонів гривень.

У повідомленні зазначається, що поки що вирішується питання про передачу арештованого майна в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними слідства, підприємство, яке належало громадянину Російської Федерації упродовж 2019-2021 років, ухилилося від сплати податків на суму 150 мільйонів гривень.

Окрім того, раніше до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), передали два трактори російського виробництва, які ввезли в Україну з порушенням митних правил.

Вони імпортувались з РФ на територію України з порушенням митних правил та всупереч встановленим законодавством обмеженням.

Техніку виявлено та вилучено на території митного термінала під час огляду, проведеного у межах розслідування. Останнє було розпочато за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.