В Україні арештували корпоративні права та майно підприємств на суму понад 1 мільярд гривень, власником яких є колишній депутат Держдуми РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Суд наклав арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн.

За даними слідства, службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин Російської Федерації – колишній депутат Держдуми РФ, під час здійснення своєї діяльності у 2019-2021 роках на території України ухилилися від сплати податків на загальну понад 132 млн грн та легалізували майно в особливо великих розмірах. Зараз триває досудове розслідування.

Варто зазначити, що нещодавно в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів було передано понад 2 мільярди гривень активів російської компанії, яка займається виготовленням побутової хімії. Кінцевим бенефіціаром підприємства є один із відомих російських олігархів із близького оточення президента РФ, власник російської косметичної корпорації.

Крім того, було встановлено, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію в інтересах російських власників. Для того, щоб незаконно вивезти продукцію, керівники компанії планували використовувати символіку Червоного Хреста.