Суд наклав арешт на нерухоме майно підприємств, власниками яких є росіяни, на суму більше як 60 мільйонів гривень .

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Відтак під арешт потрапили нежитлові приміщення комерційного призначення та цілісний майновий комплекс нафтобази площею понад 30 тис. кв м. Загальна вартість арештованого майна становить понад 60 мільйонів гривень.

За даними Офісу генпрокурора, зараз триває передання арештованого майна в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

За даними слідства, юридичні особи Дніпровських ТОВ тісно співпрацювали з державою-агресором. Їх власники – двоє резидентів РФ, а основним видом діяльності є надання в оренду нерухомого майна.

Прибуток від господарської діяльності вони отримують в Україні, але сплачують податки до державного бюджету Росії, таким чином вони фінансують широкомасштабну війну РФ проти України.

Варто зазначити, що Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу заблокувала більше як на 3,5 мільярда гривень фінансові операції осіб, яких підозрюють у причетності до військової агресії Російської Федерації та Республіки Білорусь проти України.

Відтак, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами, зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.

Під час зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторинг заблокував кошти у сумі 3,55 млрд гривень.