Про це повідомив речник державного проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко в етері телемарафону “Єдині новини”.
“Україна враховує те, що Росія посилила відповідальність за добровільне здавання в полон. Тому всіх російських військовослужбовців, які добровільно здаються, наша сторона оформлює як таких, що були взяті в полон під час бою. Це гарантує таким полоненим, після того, як вони повернуться в Росію, що їх не переслідуватимуть, і зберігатимуться усі виплати згідно з законодавством РФ”, – розповів Віталій Матвієнко.
Він також наголосив, що посилення відповідальності в Росії за здавання в полон не зупиняє охочих здаватися.
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За його словами, ті, хто здаються в полон, самі ухвалюють рішення, чи бажають вони повернутися в найкоротші терміни назад до РФ через обмінний фонд.
Відтак російські військовополонені мають вибір. Зокрема вони можуть ухвалити рішення повернутися після перемоги України над Росією, вони можуть попросити прихисток в Україні, але проходять певну процедуру, де з’ясовується, чи цей російський військовослужбовець причетний до якихось воєнних злочинів.Також вони можуть попросити прихисток в країнах Європи, таких, як Німеччина і Нідерланди.
Також Віталій Матвієнко розповів, що з вересня кількість звернень від російських армійців приблизно – 4,5 тисячі. За його словами, на день надходить приблизно від 70 до 100 звернень від росіян щодо здачі в полон.
“До нас звертаються родичі тих, кого можуть мобілізувати або вже мобілізували. До нас звертаються вже мобілізовані й ще не мобілізовані. Також є звернення від кадрових військових РФ, вікова категорія орієнтовно 20 – 40 років”, – зазначив Віталій Матвієнко.
- На гарячі лінії проєкту “Хочу жить”, завдяки якому російські армійці можуть звернутися із заявкою і здатися в полон, вже звернулись понад 3 тисячі військовослужбовців РФ.
- 14 грудня Україна повернула з російського полону ще 64 захисників держави, зокрема тих, хто воював на східних напрямках.
- 24 листопада у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 50 українських військових.