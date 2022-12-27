Українська сторона оформлює російських військовослужбовців, які добровільно здаються в полон, як таких, що потрапили туди під час боїв.

Про це повідомив речник державного проєкту “Хочу жить” Віталій Матвієнко в етері телемарафону “Єдині новини”.

“Україна враховує те, що Росія посилила відповідальність за добровільне здавання в полон. Тому всіх російських військовослужбовців, які добровільно здаються, наша сторона оформлює як таких, що були взяті в полон під час бою. Це гарантує таким полоненим, після того, як вони повернуться в Росію, що їх не переслідуватимуть, і зберігатимуться усі виплати згідно з законодавством РФ”, – розповів Віталій Матвієнко.

Він також наголосив, що посилення відповідальності в Росії за здавання в полон не зупиняє охочих здаватися.

За його словами, ті, хто здаються в полон, самі ухвалюють рішення, чи бажають вони повернутися в найкоротші терміни назад до РФ через обмінний фонд.

Відтак російські військовополонені мають вибір. Зокрема вони можуть ухвалити рішення повернутися після перемоги України над Росією, вони можуть попросити прихисток в Україні, але проходять певну процедуру, де з’ясовується, чи цей російський військовослужбовець причетний до якихось воєнних злочинів.Також вони можуть попросити прихисток в країнах Європи, таких, як Німеччина і Нідерланди.

Також Віталій Матвієнко розповів, що з вересня кількість звернень від російських армійців приблизно – 4,5 тисячі. За його словами, на день надходить приблизно від 70 до 100 звернень від росіян щодо здачі в полон.

“До нас звертаються родичі тих, кого можуть мобілізувати або вже мобілізували. До нас звертаються вже мобілізовані й ще не мобілізовані. Також є звернення від кадрових військових РФ, вікова категорія орієнтовно 20 – 40 років”, – зазначив Віталій Матвієнко.