Covid-19 Україна

оновлено 06.02.2021 о 18:01

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18:44 В Україні аварійно зупинили два енергоблоки на електростанціях ДТЕК, – Герус
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В Україні аварійно зупинили два енергоблоки на електростанціях ДТЕК, – Герус

У суботу, 6 лютого, було аварійно зупинено два енергоблоки на електростанціях групи компаній ДТЕК.

Субота, 6 лютого 2021, 18:44

Про це в своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від “Слуги народу” Андрій Герус.

За його даними, о 00:52 в аварійний ремонт зупинено блок №2 Ладижинськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причиною зупинення став шум у топці котла.

О 04:58 в аварійний ремонт зупинено блок №5 Добротвірськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причиною стала несправність автомата безпеки.

“Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі температура впаде до -14 С. Однак системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію користуючись іншими джерелами, всім споживачам забезпечена стабільна та безперебійна подача електроенергії”, – додав Герус.

Теги: Андрій Герус, ДТЕК, енергоблоки

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