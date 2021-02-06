В Україні аварійно зупинили два енергоблоки на електростанціях ДТЕК, – Герус

У суботу, 6 лютого, було аварійно зупинено два енергоблоки на електростанціях групи компаній ДТЕК.

Про це в своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від “Слуги народу” Андрій Герус.

За його даними, о 00:52 в аварійний ремонт зупинено блок №2 Ладижинськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причиною зупинення став шум у топці котла.

О 04:58 в аварійний ремонт зупинено блок №5 Добротвірськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причиною стала несправність автомата безпеки.

“Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі температура впаде до -14 С. Однак системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію користуючись іншими джерелами, всім споживачам забезпечена стабільна та безперебійна подача електроенергії”, – додав Герус.