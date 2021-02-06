В Україні аварійно зупинили два енергоблоки на електростанціях ДТЕК, – Герус

Про це в своєму Telegram-каналі заявив голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нардеп від “Слуги народу” Андрій Герус.
За його даними, о 00:52 в аварійний ремонт зупинено блок №2 Ладижинськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причиною зупинення став шум у топці котла.
О 04:58 в аварійний ремонт зупинено блок №5 Добротвірськоі ТЕС (ДТЕК Західенерго). Причиною стала несправність автомата безпеки.
“Такі зупинки енергоблоків суттєво ускладнюють роботу енергосистеми, а сьогодні вночі температура впаде до -14 С. Однак системний оператор Укренерго збалансовує ситуацію користуючись іншими джерелами, всім споживачам забезпечена стабільна та безперебійна подача електроенергії”, – додав Герус.
- В Енергодарі Запорізької області сталася серйозна аварія на Запорізькій ТЕС, в зв’язку з чим в місті зникло електро- і водопостачання.