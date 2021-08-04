Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.
Йдеться про постанову Кабміну “Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей”.
Сума одноразової виплати складе 2 000 гривень на кожну дитину з багатодітних малозабезпечених сімей, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік 6 – 18 років (включно).
Виплата одноразової грошової допомоги буде проведена органами соціального захисту населення (без звернення батьків).
Як зазначив прем’єр Денис Шмигаль, загалом такими виплатами планується охопити 145 тисяч дітей по всій країні.
“Ці дві тисячі гривень допоможуть багатодітним сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі”, – додав він.
Очільник уряду уточнив, що загальний розмір програми складе близько 290 млн гривень. Виплати будуть проведені вже цього місяця.
Згідно з пояснювальною запискою до постанови Кабміну, реалізація акта потребує коштів у сумі 289 434 тис. грн для виплати допомоги 144 717 дітям. Виплати забезпечать за рахунок та в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.
(На відео – з 9:15)
- Раніше речник президента України Сергій Никифоров заявляв, що Кабінет Міністрів готує постанову про виділення малозабезпеченим багатодітним сім’ям по 2 тисячі гривень на кожну дитину. Вказана постанова була ініційована Володимиром Зеленським.
- 26 травня Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини. З 1 січня 2022 року планується підвищення виплат з бюджету при народженні дитини до 50 тисяч гривень. Виплата допомоги проводитиметься одноразово у розмірі 25% загального розміру, решта суми виплачуватиметься протягом наступних 36 місяців рівними частинами.