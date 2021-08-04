Кабінет Міністрів України запровадив у 2021 році виплату одноразової грошової допомоги на дітей з багатодітних малозабезпечених сімей для підготовки до навчального року.

Відповідне рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

Йдеться про постанову Кабміну “Деякі питання соціальної підтримки багатодітних малозабезпечених сімей”.

Сума одноразової виплати складе 2 000 гривень на кожну дитину з багатодітних малозабезпечених сімей, яка станом на 1 серпня 2021 року має вік 6 – 18 років (включно).

Виплата одноразової грошової допомоги буде проведена органами соціального захисту населення (без звернення батьків).

Як зазначив прем’єр Денис Шмигаль, загалом такими виплатами планується охопити 145 тисяч дітей по всій країні.

“Ці дві тисячі гривень допоможуть багатодітним сім’ям зібрати дітей до школи та купити необхідні речі”, – додав він.

Очільник уряду уточнив, що загальний розмір програми складе близько 290 млн гривень. Виплати будуть проведені вже цього місяця.

Згідно з пояснювальною запискою до постанови Кабміну, реалізація акта потребує коштів у сумі 289 434 тис. грн для виплати допомоги 144 717 дітям. Виплати забезпечать за рахунок та в межах коштів, передбачених Мінсоцполітики за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.

(На відео – з 9:15)