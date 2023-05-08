У понеділок, 8 травня, за даними синоптиків, в Україні спостерігатиметься мінлива хмарність, на переважній частині територій - без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Уночі у більшості західних областей, вдень в Карпатському регіоні та в південній частині часом очікується дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів.

Вітер прогнозується північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 1-6° тепла, у північній частині на поверхні ґрунту заморозки – 0-5°, температура на півдні країни – 4-9° тепла; вдень – 9-14°. На Закарпатті та в південній частині температура повітря буде до 17°. На високогір’ї Карпат температура вночі та вдень – 0-5° тепла.

У Києві сьогодні також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря по області дорівнюватиме вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки – 0-5°; температура вдень – 9-14° тепла. У столиці вночі – 4-6° тепла, вдень – 11-13°.