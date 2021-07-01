В Україні з’явиться свій населений пункт під назвою Нью-Йорк. Відповідний проєкт постанови сьогодні підтримала Верховна Рада.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Йдеться про документ № 5081, який підтримав 301 народний депутат: 199 – від “Слуги народу”, 3 – від “ОПЗЖ”, 19 – від “Європейської Солідарності”, 21 – від ВО “Батьківщина”, 16 – від “Голосу”, 14 – від групи “За майбутнє”, 18 – від групи “Довіра”, 11 позафракційних.

У постанові йдеться про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк.

Згідно з пояснювальною запискою, із ініціативою про перейменування до ВР звернулася Донецька обласна військово-цивільна адміністрація.

Зазначимо, що Новгородське вирішили перейменувати на Нью-Йорк невипадково. До 1951 року це селище міського типу мало назву Нью-Йорк.

“Перейменування смт. Новгородське ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. Український інститут національної пам’яті відзначає, що повернення історичної назви “Нью-Йорк” селищу міського типу Новгородське… заслуговує на всебічну підтримку. Також Інститут вказує на те, що перейменування 19 жовтня 1951 року смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії”, – зазначається в записці.

Перед розглядом питання про перейменування спікер парламенту Дмитро Разумков оголосив, що до нього звернулися голови всіх фракцій і груп, котрі закликали позачергово розглянути постанову № 5081.

“Надійшов лист від представників усіх депутатських фракцій і груп щодо невідкладного розгляду питання”, – зазначив Разумков.

Постанову голосували без обговорення.

ДОВІДКА. Нью-Йорк (з 1951 до 2021 року Новгородське) — селище міського типу Донецької області, підпорядковане Торецьку. Розташоване на річці Кривий Торець за 10 км від Торецька та за 38 км від Донецька.

Німецька колонія Нью-Йорк була заснована в 1892 році на правому березі річки Кривий Торець. У листопаді 1938 року селищу Нью-Йорк було надано статус селища міського типу.

А 19 жовтня 1951 року указом президії Верховної ради УРСР селище Нью-Йорк було перейменоване на Новгородське.