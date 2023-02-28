Через війну в Україні зростає кількість поранених захисників та захисниць, а також цивільних громадян, які потребують подальшої комплексної реабілітації для відновлення та повернення до повноцінного життя. Саме тому держава потребує створення цифровізованої реабілітації, доступ до якої має бути для всіх українців, які цього потребують.

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що весь процес реабілітації пацієнта уже навесні буде супроводжуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Передусім, це дозволить зберігати відповідні дані про здоровʼя пацієнта в єдиному місці – електронній картці.

“Такий підхід забезпечить надійне зберігання медичних даних пацієнтів, унеможливить їх втрату та надасть можливість медичним фахівцям та реабілітаційним командам у будь-якому куточку країни отримувати доступ до них за згодою пацієнта”, – коментує заступниця міністра охорони здоровʼя з цифрового розвитку Марія Карчевич.

Зазначено, що на першому етапі цифровізації лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, а також фізичні терапевти та ерготерапевти будуть вносити всю медичну інформацію про реабілітаційні втручання, результати обстежень та інші необхідні дані до ЕСОЗ.

Також додається, що розробка цього функціоналу в ЕСОЗ, зокрема, реалізується в рамках проєкту “Реабілітація травм війни в Україні”, що впроваджує БФ “Пацієнти України” за підтримки Швейцарії та Європейського Союзу.