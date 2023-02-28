Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Повідомляється, що весь процес реабілітації пацієнта уже навесні буде супроводжуватися в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Передусім, це дозволить зберігати відповідні дані про здоровʼя пацієнта в єдиному місці – електронній картці.
“Такий підхід забезпечить надійне зберігання медичних даних пацієнтів, унеможливить їх втрату та надасть можливість медичним фахівцям та реабілітаційним командам у будь-якому куточку країни отримувати доступ до них за згодою пацієнта”, – коментує заступниця міністра охорони здоровʼя з цифрового розвитку Марія Карчевич.
Зазначено, що на першому етапі цифровізації лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, а також фізичні терапевти та ерготерапевти будуть вносити всю медичну інформацію про реабілітаційні втручання, результати обстежень та інші необхідні дані до ЕСОЗ.
Також додається, що розробка цього функціоналу в ЕСОЗ, зокрема, реалізується в рамках проєкту “Реабілітація травм війни в Україні”, що впроваджує БФ “Пацієнти України” за підтримки Швейцарії та Європейського Союзу.
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