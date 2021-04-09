Кабінет міністрів України розширив список дозволених в медичних цілях наркотичних препаратів. Серед них опинилися лікарські засоби на основі канабісу (речовини, виготовленої з рослин конопель).

Про це свідчить постанова Кабміну від 7 квітня цього року.

Зокрема, Кабмін скасував держконтроль за препаратами, в основі яких знаходиться речовина “ізольований канабідіол” (ізолят канабідіола).

“Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів”, – йдеться у документі.

Зазначимо, що препарат Набілон застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти). Водночас Набіксімолс приймають для зняття спазмів м’язів при розсіяному склерозі.

Зміни, впровадженні Урядом, дозволять створити механізми використання в медичній практиці цих лікарських засобів, забезпечивши їх призначення і застосування відповідно до законодавства України заходами контролю їх обороту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виніс питання щодо необхідності легалізації в Україні медичного канабісу на “всенародне опитування”, яке заплановане на 25 жовтня.

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