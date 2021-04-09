Про це свідчить постанова Кабміну від 7 квітня цього року.
Зокрема, Кабмін скасував держконтроль за препаратами, в основі яких знаходиться речовина “ізольований канабідіол” (ізолят канабідіола).
“Обіг психотропних речовин Дронабінол, Набілон (синтетичний канабіноїд, імітуючий дію ТГК) та Набіксімолс (стандартизований екстракт канабісу з однаковим вмістом ТГК та канабідіолу) допускається лише у формі лікарських засобів або у формі субстанцій, призначених для виробництва, виготовлення таких лікарських засобів”, – йдеться у документі.
Зазначимо, що препарат Набілон застосовується для лікування побічних ефектів хіміотерапії раку (нудоти і блювоти). Водночас Набіксімолс приймають для зняття спазмів м’язів при розсіяному склерозі.
Зміни, впровадженні Урядом, дозволять створити механізми використання в медичній практиці цих лікарських засобів, забезпечивши їх призначення і застосування відповідно до законодавства України заходами контролю їх обороту.
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський виніс питання щодо необхідності легалізації в Україні медичного канабісу на “всенародне опитування”, яке заплановане на 25 жовтня.
- Раніше #Букви розбиралися, яка різниця між медичною та рекреаційною марихуаною і кому потрібні ліки з канабіноїдами.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що легалізація канабісу в Україні можлива лише у випадку вживання його у медичних цілях, на користь здоров’ю людини.
- 2 грудня комісія, до якої входять 53 держави-члени ООН, проголосувала за рекласифікацію канабісу і його похідних. Таким чином канабіс було вилучено з категорії найнебезпечніших наркотиків. Проте за це рішення не проголосувала Україна.