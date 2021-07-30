"Укрзалізниця" попередила про затримку поїздів у напрямку Харків — Київ — Харків через аварію, спричинену зіткненням поїзда та вантажного трейлера на регульованому переїзді біля станції Решетилівка.

Про це повідомила пресслужба “УЗ”.

Аварія сталася о 02:51, на місці інциденту працює команда залізничників, щоб якнайшвидше усунути наслідки та мінімізувати затримки.

Зазначається, що жертв немає. Водночас, було госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.

Наразі рух біля місця аварії відновили по парній колії.

Станом на 06:30 затримуються такі поїзди:

№85 Новоолексіївка — Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);

№17 Харків — Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);

№138 Хмельницький — Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);

№10 Маріуполь — Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);

№11 Новоолексіївка — Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);

№41 Дніпро — Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).