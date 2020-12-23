Станом на 18:00 23 грудня в Україні через ускладнення погодних умов сталося понад тисячу дорожньо-транспортних пригод.

Про це повідомляє Патрульна поліція України в Telegram-каналі.

Правоохоронці отримали 56 повідомлень про аварії з загиблими або постраждалими.

На території України зафіксували вже 1049 аварій, в результаті яких 13 осіб загинули та 64 були травмовані.

У Києві станом на 18:00 негода спричинила 278 автомобільних аварій. В результаті трьох аварій постраждало троє осіб.