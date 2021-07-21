Сьогодні, 21 липня, в Україні через негоду запізнюється низка потягів.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці“.

Зазначається, що деякі потяги затримуються майже на три години.

Зокрема, станом на 10:00 затримуються такі рейси:

№137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);

№282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);

№15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);

№87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);

№188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);

№232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);

№19 Київ— Попасна (затримується на 30 хвилин).

Також затрумуються приміськи потяги:

№6722 Ромодан – Полтава (затримується на 36 хвилин);

№6724 Ромодан – Полтава (затримується на 30 хвилин).

Крім того, внаслідок негоди в Україні знеструмлені 838 населених пунктів у 13 областях.

У Полтавській області знеструмлено – 194 населених пунктів, Кіровоградській – 158, Черкаській – 157, Київській – 121, Дніпропетровській – 38, Хмельницькій – 37, Одеській – 32, Сумській – 28, Миколаївській – 24, Чернігівській – 19, Чернівецькій – 15, Вінницькій – 14 та Запорізькій – 1.

Зазначимо, що 21 липня в Україні також прогнозуються грози, у північних і центральних областях сильні дощі, у південних областях місцями град. Вдень в країні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.

Крім того, сьогодні у більшості областей значно знизиться температура: на Заході, Півночі та в Центрі – від +21 °C до +24 °C.

У східних та південних регіонах температура коливатиметься від +29 °C до +34 °C.