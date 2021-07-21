Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці“.
Зазначається, що деякі потяги затримуються майже на три години.
Зокрема, станом на 10:00 затримуються такі рейси:
- №137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 40 хвилин);
- №126 Київ — Костянтинівка (затримується на 2 години 45 хвилин);
- №282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 2 години);
- №15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
- №87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на 1 годину 10 хвилин);
- №188 Ковель — Миколаїв (затримується на 1 годину);
- №232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на 1 годину);
- №19 Київ— Попасна (затримується на 30 хвилин).
Також затрумуються приміськи потяги:
- №6722 Ромодан – Полтава (затримується на 36 хвилин);
- №6724 Ромодан – Полтава (затримується на 30 хвилин).
Крім того, внаслідок негоди в Україні знеструмлені 838 населених пунктів у 13 областях.
У Полтавській області знеструмлено – 194 населених пунктів, Кіровоградській – 158, Черкаській – 157, Київській – 121, Дніпропетровській – 38, Хмельницькій – 37, Одеській – 32, Сумській – 28, Миколаївській – 24, Чернігівській – 19, Чернівецькій – 15, Вінницькій – 14 та Запорізькій – 1.
Зазначимо, що 21 липня в Україні також прогнозуються грози, у північних і центральних областях сильні дощі, у південних областях місцями град. Вдень в країні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.
Крім того, сьогодні у більшості областей значно знизиться температура: на Заході, Півночі та в Центрі – від +21 °C до +24 °C.
У східних та південних регіонах температура коливатиметься від +29 °C до +34 °C.
- 19 липня на Київ та область насунулася негода: сильні зливи та шквальні вітри. В деяких районах міста зливи затопили автомобільні дороги, а дерева не витримували поривів вітру і ламалися.
- Також у столиці через сильні зливи зачиняли на вхід та вихід станції метро “Академмістечко” та “Берестейська”.