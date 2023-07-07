Внаслідок масштабного грозового шторму, який пройшов країною, в 11 областях зафіксовано пошкодження ліній електропередачі, знеструмлено 710 населених пунктів.

Джерело: Міністерство енергетики України.

Найбільше пошкоджень внаслідок негоди – на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Тривають відновлювальні роботи.

Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Однак пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.

Станом на 7 липня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 236 МВт*год. Експорт відсутній.

Зокрема, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській областях.

Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській та Харківській областях.

Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Херсонщині заживлені понад 2 тисячі споживачів, які залишалися без світла через обстріли. Загалом за добу енергетики змогли повернути електроенергію майже 58 тисячам споживачів.

Щодо наслідків підриву дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.

Над відновленням електропостачання продовжують працювати 33 бригади енергетиків – 142 робітники та 58 одиниць техніки.