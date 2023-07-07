Джерело: Міністерство енергетики України.
Найбільше пошкоджень внаслідок негоди – на Чернігівщині, Київщині, Житомирщині, Хмельниччині. Також через негоду залишається без світла частина споживачів у Сумській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій областях. Тривають відновлювальні роботи.
Уночі ворог завдав чергового удару по території України. Однак пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано.
Станом на 7 липня електроенергії, яку виробляють українські електростанції, повністю достатньо для покриття потреб споживачів, дефіциту немає. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 236 МВт*год. Експорт відсутній.
Зокрема, триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з РФ областей. Через обстріли знеструмлювалася частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Сумській областях.
Через попередні обстріли залишається без світла частина споживачів у Чернігівській та Харківській областях.
Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Херсонщині заживлені понад 2 тисячі споживачів, які залишалися без світла через обстріли. Загалом за добу енергетики змогли повернути електроенергію майже 58 тисячам споживачів.
Щодо наслідків підриву дамби Каховської ГЕС – триває фіксація та ліквідація наслідків повені, яка виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13 тисяч споживачів.
Над відновленням електропостачання продовжують працювати 33 бригади енергетиків – 142 робітники та 58 одиниць техніки.
- За даними синоптиків у п’ятницю, 7 липня, у більшості регіонів – значні опади. Місцями грози, шквали та град.
- За інформацією синоптиків, цьогоріч у липні середня місячна температура повітря в Україні буде вищою за норму на 1-2 градуси.