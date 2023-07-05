В Україні через завершення карантинних обмежень використання та наявність COVID-сертифікату не є обов’язковими.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я.

З 1 липня цього року карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні завершено. Відтак, COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, як грип.

Відтак, в Україні, через завершення карантинних обмежень, використання та наявність сертифіката є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць.

Однак, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в’їзду в країну щодо карантинних обмежень – кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.

Чи потрібен у разі планової шпиталізації негативний результат тестування на COVID-19?

Оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової шпиталізації необхідно проводити тестування на COVID-19.

Що з вакцинацією проти COVID-19?

Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. При цьому варто зазначити, що вона є рекомендованою, проте не обовʼязковою. Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen)).

Додатково для імуноскомпрометованих пацієнтів (наприклад, онкохворих) у певних медичних випадках для посилення імунної відповіді організму може бути введено додаткову дозу для посилення імунної відповіді організму.

Власне для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації. Рішення щодо 3 ревакцинації проти COVID-19 Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне на своєму найближчому засіданні.