Джерело: Міністерство охорони здоров’я.
З 1 липня цього року карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу в Україні завершено. Відтак, COVID-19 переходить до групи сезонних захворювань, як грип.
Відтак, в Україні, через завершення карантинних обмежень, використання та наявність сертифіката є не обов’язковими – більше не потрібно надавати документ для відвідувань публічних місць.
Однак, плануючи закордонну поїздку, необхідно заздалегідь дізнатися правила в’їзду в країну щодо карантинних обмежень – кожна держава ухвалює самостійні рішення про запровадження карантинних обмежень стосовно різних інфекційних хвороб.
Чи потрібен у разі планової шпиталізації негативний результат тестування на COVID-19?
Оскільки COVID-19 все ще залишається особливо небезпечною інфекцією, наразі у випадку планової шпиталізації необхідно проводити тестування на COVID-19.
Що з вакцинацією проти COVID-19?
Вакцинація проти COVID-19 може бути проведена згідно з рішенням лікаря за бажанням пацієнта. При цьому варто зазначити, що вона є рекомендованою, проте не обовʼязковою. Згідно з позиціями Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ), в Україні пацієнти можуть отримати передусім базовий курс вакцинації (дві дози для дводозних вакцин та одна доза для однодозної Jcovden (раніше Janssen)).
Додатково для імуноскомпрометованих пацієнтів (наприклад, онкохворих) у певних медичних випадках для посилення імунної відповіді організму може бути введено додаткову дозу для посилення імунної відповіді організму.
Власне для відновлення імунного захисту проти COVID-19 організму рекомендовано отримання ревакцинальних (бустерних) доз. Станом на зараз, це може бути 2 курси ревакцинації. Рішення щодо 3 ревакцинації проти COVID-19 Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) розгляне на своєму найближчому засіданні.
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