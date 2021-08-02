В Україні ціна на електроенергію піднялася до рекордного максимуму

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ) станом на 2 серпня досягла 2578,5 грн за МВт-год.

Про це свідчать дані держпідприємства”Оператор ринку”.

Таким чином, на ринку “на добу вперед” в торговій зоні “Об’єднана енергосистема України” ціна на електроенергію досягла нового максимуму за час роботи нового ринку електричної енергії. Щодо періоду постачання на 1 серпня ціна зросла на 21,6%.

При цьому в липні цей показник не перевищував 1736 грн за МВт-год.

Середньозважена ціна електричної енергії в торговій зоні “Бурштинський острів”, що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, склала 1719,5 грн за МВт-год.

Таке зростання цін стало наслідком рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Про підвищення максимальних граничних цін продажу електрики. З 1 серпня 2021 року в торговій зоні “ОЕС України” на ринку “на добу наперед” і внутрішньодобовому ринку діятиме новий максимальний рівень граничних цін: вдень – 4 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ), вночі – 2 000,00 грн/МВт·год (без ПДВ).