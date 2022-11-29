Про це повідомило “Укренерго”

Минулого дня дефіцит потужності складав 27%, а 27 листопада — 20%.

“Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%”, — йдеться у повідомленні.

Зростання дефіциту потужності відбулося внаслідок аварійного відключенням блоків на декількох електростанціях. Інциденти сталися вчора зранку. Ще дефіцит спричинено подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.

Зазначено, що загальний дефіцит в енергосистемі виник через сім хвиль ракетних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України.