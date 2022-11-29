Про це повідомило “Укренерго”
Минулого дня дефіцит потужності складав 27%, а 27 листопада — 20%.
“Станом на 11:00 29 листопада виробники електроенергії забезпечують 70% споживання електроенергії в Україні. Дефіцит потужності наразі складає 30%”, — йдеться у повідомленні.
Зростання дефіциту потужності відбулося внаслідок аварійного відключенням блоків на декількох електростанціях. Інциденти сталися вчора зранку. Ще дефіцит спричинено подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.
Зазначено, що загальний дефіцит в енергосистемі виник через сім хвиль ракетних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі України.
- Голова НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький розповів, зо російські окупанти обстрілюють енергосистему України так, аби унеможливити передавання електроенергії з одного регіону в інший.
- Експерти Інституту вивчення війни зауважили, що Росія ймовірно готується до нових ракетних обстрілів України. На думку аналітиків, метою нових атак буде “підтримка останніх темпів удару”.
- За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, відновлення енергосистеми у разі блекауту може тривати за позитивним сценарієм близько трьох днів, а за негативним – від семи до десяти.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук впевнений, що тотального відімкнення електроенергії в Україні не буде, навіть попри російські атаки на енергооб’єкти у нашій країні.