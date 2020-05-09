Сьогодні, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Про це повідомляють #Букви.

День перемоги над нацизмом прийшов на зміну радянському свята День перемоги. В якості державного свята цей день був встановлений після прийняття 9 квітня 2015 року Верховною Радою України закону № 2539 “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 – 1945 років”.

Тому в Україні про трагічні події Другої світової згадують як 8-го, в День пам’яті і примирення, так і 9 травня, в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Офіційний гасло пам’ятних заходів – “1939-1945. Пам’ятаємо. Перемагаємо”. Символом є квітка маку. Її графічне зображення – своєрідна алюзія, яка з одного боку уособлює квітка маку, з іншого – кривавий слід від кулі.