Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.
Найбільший попит мали автомобілі марки TOYOTA, яких зареєстрували 750 одиниць. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових авто цієї марки в Україні зменшилась на 40%. У порівнянні з липнем 2022 року, попит на авто японської марки зріс на 26%.
Друге місце — за маркою RENAULT. Всього зареєстрували 206 нових авто, що вшестеро менше, ніж у серпні минулого року. Від липневої кількості реєстрацій французька марка відстала на 21%.
Вперше у лідерську трійку українського ринку нових авто потрапив німецький преміальний бренд BMW – 197 авто. У порівнянні з серпнем 2021 року, реєстрації нових BMW зменшились на 9%. Втім свій липневий результат марка покращила на 6%.
Титул бестселера дістався автомобілю TOYOTA RAV-4, кросовер у серпні вибрали 339 покупців.
Всього з січня по серпень 2022 року українці придбали й поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
- У травні 2022 року український автопарк поповнили 2,5 тисячі нових легкових авто, що удвічі більше проти попереднього місяця. Однак цей показник на 70% менше за результат травня 2021 року.
- Офіційний дистриб’ютор автомобілів Škoda в Україні, компанія “Єврокар”, повідомила про відновлення прийому замовлень та виробництва.
- У липні українці придбали та зареєстрували 1732 автомобілі на електротязі, що у 2,3 раза більше, ніж торік, та на 64% – відносно показника попереднього місяця.