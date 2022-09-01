У серпні попит на нові автомобілі скоротився на 20% проти липня, український автопарк поповнили 2,9 тисячі нових легковиків. Водночас це майже втричі менше у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України Укравтопром.

Найбільший попит мали автомобілі марки TOYOTA, яких зареєстрували 750 одиниць. У порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових авто цієї марки в Україні зменшилась на 40%. У порівнянні з липнем 2022 року, попит на авто японської марки зріс на 26%.

Друге місце — за маркою RENAULT. Всього зареєстрували 206 нових авто, що вшестеро менше, ніж у серпні минулого року. Від липневої кількості реєстрацій французька марка відстала на 21%.

Вперше у лідерську трійку українського ринку нових авто потрапив німецький преміальний бренд BMW – 197 авто. У порівнянні з серпнем 2021 року, реєстрації нових BMW зменшились на 9%. Втім свій липневий результат марка покращила на 6%.

Титул бестселера дістався автомобілю TOYOTA RAV-4, кросовер у серпні вибрали 339 покупців.

Всього з січня по серпень 2022 року українці придбали й поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.