Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.
У компанії повідомили, що після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній з теплових електростанцій. Окрім цього, в Україну здійснюється імпорт електроенергії.
Та попри це наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.
Причиною дефіциту є наслідки російських ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру України.
До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.
Найважчою залишається ситуація в Одеській області, а саме у місті Одеса та прилеглих до нього районів – тут задіяні аварійні відключення.
“На ліквідації пошкоджень в Одеській області цілодобово працюють 7 бригад “Укренерго” та бригада колег з АТ “ДТЕК Одеські електромережі”. Якщо не буде нових атак ворога, то на вихідні очікується повернення до графіків планових відключень, які діяли до 4 лютого”, – повідомили в “Укренерго”.
- Генеральний директор постачальника енергоресурсів Yasno Сергій Коваленко закликав підготуватись до ймовірно триваліших відключень електроенергії через збільшення дефіциту в енергосистемі.