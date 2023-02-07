Споживання електроенергії в Україні поступово зростає, водночас дещо зросло і виробництво електроенергії. Дефіцит потужності зберігається, найбільше – у вечірні години.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

У компанії повідомили, що після аварійного ремонту включено в роботу один блок на одній з теплових електростанцій. Окрім цього, в Україну здійснюється імпорт електроенергії.

Та попри це наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

Причиною дефіциту є наслідки російських ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру України.

До всіх операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі. Тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Найважчою залишається ситуація в Одеській області, а саме у місті Одеса та прилеглих до нього районів – тут задіяні аварійні відключення.

“На ліквідації пошкоджень в Одеській області цілодобово працюють 7 бригад “Укренерго” та бригада колег з АТ “ДТЕК Одеські електромережі”. Якщо не буде нових атак ворога, то на вихідні очікується повернення до графіків планових відключень, які діяли до 4 лютого”, – повідомили в “Укренерго”.