Станом на 28 липня дев’ять областей України не відповідають необхідним критеріям послаблення карантину.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька області.

Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (66,32%).

Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (21,07%), Івано-Франківська (13,40%), Львівська (11,41%), Рівненська (13,17%), Тернопільська (12,20%), Чернівецька (11,89%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (45,49%), Волинська (30,78%), Житомирська (61,81%), Івано-Франківська (13,48% ), Рівненська (21,04%), Тернопільська (85,31%) і Чернівецька області (42,70%) області.

Водночас усі області відповідають показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення).

При цьому зазначається, що дані щодо АР Крим та м. Севастополь відсутні.