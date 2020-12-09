В Україні діяло підпільне виробництво спеціальних технічних засобів отримання інформації, які використовуються для прослуховування мобільних телефонів.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

“СБУ викрила підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів”,- йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, незаконний бізнес налагодили представники комерційної структури, на базі технологічних ресурсів якої та працювало виробництво. Готовий товар фігуранти реалізовували через напрацьовані особисті зв’язки та зацікавлених клієнтів.

Під час обшуків оперативники СБУ вилучили програмно-апаратні комплекси, які використовуються для пошуку та встановлення місцеперебування мобільних терміналів, та документи з доказами протиправної діяльності фігурантів.

Фото: СБУ

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.