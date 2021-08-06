В Україні діти до 14 років не зможуть купувати лікарські засоби: відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані в картці відповідного документа на сайті Верховної Ради. Крім того, про це поінформували в пресслужбі глави держави.

“Документ має на меті обмежити вільний доступ дітей до лікарських засобів, що продаються в аптечних закладах, і таким чином запобігти можливим нещасним випадкам. Адже препарати, які аптеки мають відпускати виключно за рецептом, часто можна придбати без його наявності”, – зазначили в ОПУ.

Документом вносяться зміни до статті 21 закону “Про лікарські засоби”.

Так, законопроєктом забороняється реалізація (відпуск) лікарських засобів (у тому числі дистанційним способом – через Інтернет) малолітнім особам (віком до 14 років). Крім того, забороняється доставка лікарських засобів кінцевому споживачу – малолітній особі.

У разі виникнення сумніву щодо віку покупця (досягнення 14 років) реалізація ліків здійснюється за умови пред’явлення документа, що засвідчує вік.

“Якщо у особи, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, виникли сумніви щодо досягнення 14-річного віку покупцем, який купує лікарські засоби, особа, яка безпосередньо здійснює роздрібну торгівлю лікарськими засобами та/або доставку лікарських засобів кінцевому споживачу, повинна звернутися до такого покупця з вимогою пред’явити паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує його вік”, – йдеться в тексті закону.

У разі відмови покупця надати такий документ реалізація (відпуск) лікарських засобів забороняється.

Закон був ухвалений Верховною Радою 15 липня цього року. Він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Варто зазначити, що в червні Верховна Рада також підтримала в першому читанні законопроєкт про запровадження адміністративної відповідальності (штрафів) за продаж ліків дітям (він ще очікує на друге читання).