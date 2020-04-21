Тридцять дві успішні айтішниці розповідатимуть шістнадцять годин поспіль про секрети власного успіху, особливості своєї роботи, та дадуть цінні поради школяркам та студенткам про побудову кар'єри в сфері інформаційних технологій.

Марафон відбудеться на честь Міжнародного дня дівчат в IКТ 23 квітня, проведенню якого і буде присвячено прес-конференцію.

Прес-конференція відбудеться онлайн 22 квітня 2020 року об 11:00

Організатори – СSR Ukraine, експертна організація Центр “Розвиток КСВ” у партнерстві з UNFPA Ukraine, Фондом ООН в галузі народонаселення в Україні в рамках ініціативи #ДівчатаSTEM.

Учасники/ці прес-конференції:

– Павло ЗАМОСТЬЯН, заступник представника Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні

– Марина САПРИКІНА, керівниця Центру “Розвиток КСВ”, засновниця ініціативи Дівчата STEM

– Анна ЛАЗАРЕНКО, інженерка з забезпечення якості (QA engineer) в Snapchat.

– Ірина КОНОНЕНКО, молодший віце-президент, керівниця департаменту підбору талантів GlobalLogic Ukraine

Спікери/ки ознайомлять з концепцією онлайн-марафону, розкажуть про Міжнародний день дівчат в ІКТ, Національний рекорд України, наведуть статистику про жінок в IT, а учасниці самого марафону – Дівчата в IКT – розкажуть, чому вони приєднались і про що вони будуть виступати під час марафону.

Мета марафону – побороти гендерні стереотипи щодо “чоловічих” та “жіночих” професій, заохотити дівчат і молодих жінок будувати кар’єру в IT сфері. Це – важливо, оскільки за даними Computer Daily, кількість дівчат в IT глобально не перевищує 16%.

Акредитація:

Щоб взяти участь у онлайн прес-конференції необхідно акредитуватися, написавши на пошту [email protected] до 9:00, 22 квітня 2020.

Акредитованим ЗМІ буде надіслане посилання на Zoom зустріч.

Міжнародний День дівчат в ІКТ – міжнародна ініціатива, спрямована на створення глобального середовища, яке розширює права і можливості дівчат і молодих жінок та стимулює їх до вибору професії у зростаючій сфері ІКТ. Щороку у цей день дівчат з усього світу мотивують мільйони молодих жінок розпочати навчання та кар’єру в ІТ індустрії, розповідають про перспективи цієї сфери та підвищують чутливість роботодавців до необхідності сприяння гендерного балансу в технологічному секторі.