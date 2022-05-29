В Україні скасують виплати для деяких груп внутрішньо переміщених осіб. З травня допомогу отримуватимуть три категорії громадян.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в етері національного телемарафону.

Від держави грошову допомогу будуть отримувати переселенці, які мешкають у зоні проведення бойових дій. Виплати передбачені для тих, хто не може повернутися додому. Особи у яких внаслідок бойових дій пошкодило або знищило житло теж можуть розраховувати на допомогу.

“Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, повертаються до роботи, за що ми їм дякуємо. Так от, таким людям виплати будуть припинятися з травня”, – повідомила міністр.

Станом на 7 травня уряд перерахував до “ОщадБанку” 5,2 мільярда гривень. Їх спрямували для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Для дітей та осіб з інвалідністю передбачені виплати розміром 3 тисячі гривень, а для інших категорій — 2 000 гривень.