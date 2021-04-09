Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, якого цитує пресслужба МОЗ.
Так, Кабмін підтримав розроблену МОЗ постанову, яка передбачає застосування технічного кисню для кисневої підтримки пацієнтів із COVID-19, якщо він повністю відповідає показникам якості кисню медичного.
“Сьогодні ми спостерігаємо збільшення госпіталізацій хворих на COVID-19, вже скоро в регіонах України можуть виникнути проблеми із забезпеченням ліжок киснем. Тому, не чекаючи колапсу, Уряд йде на вимушену міру й готовий тимчасово використовувати кисень технічний за умови відповідності його критеріям кисню медичного, які будуть підтверджені лабораторно”, – наголосив Степанов.
Він уточнив, що основні показники технічного кисню мають відповідати специфікації та методиці контролю, основним показникам кисню медичного. Відповідний сертифікат (протокол) аналізу має бути виданий акредитованою лабораторією з контролю якості.
“Закуповувати й постачати технічний кисень до закладів лікування можна буде виключно після медичних досліджень, які засвідчать, що він повністю відповідає всім критеріям кисню медичного”, – зазначив очільник МОЗ.
Постачання технічного кисню до лікувально-профілактичних закладів здійснюватимуть “ліцензіати з гуртової торгівлі медичними газами”. Вони також повинні будуть інформувати Держлікслужбу про отримувачів, обсяги та якість доставленого кисню.
Степанов запевняє, що таким чином буде забезпечено “належний контроль якості технічного кисню, який поставляють до закладів охорони здоров’я”.
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