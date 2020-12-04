"Укрпошта" до Дня Збройних сил України, який відзначатиметься 6 грудня, випустила два нові марковані конверти, присвячені загиблим військовослужбовцям – Героям України.

Про це йдеться в прес-релізі, який є в розпорядженні #Букв.

На конвертах зображені капітан Андрій Кизило і солдат Євген Тельнов.

Конверти будуть погашені 6 грудня спеціальним поштовим штемпелем “Героям слава!”.

Євген Тельнов (позивний “Усач”) – доброволець, боєць батальйону “Донбас”, солдат резерву Національної гвардії, пройшов Артемівськ, Попасну, Іловайськ. Загинув у лютому 2015 року під Широкіним.

Андрій Кизило (позивний “Орел”) – капітан, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ. Загинув під Авдіївкою у січні 2017 року.

Автором серії конвертів є український художник Володимир Таран. Він, крім зображень марок і конвертів, є автором дизайну монет і банкнот, а також книжкової ілюстрації.

Тираж кожного конверта складе 500 тисяч примірників.

Конверти доповнять серію “Героям слава!”, яку “Укрпошта” започаткувала у співпраці з Генеральним штабом ЗСУ в 2014 році.

Всього в рамках серії вже вийшло 16 конвертів із захисниками нашої держави, яким посмертно присвоєно звання Героя України. Зокрема, на одному з конвертів зображений всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери Василь Сліпак, який загинув у 2016 році під Дебальцевим.

Також були випущені конверти на честь підполковника Костянтина Могилка, полковника Тараса Сенюка, генерал-майора Сергія Кульчицького, старшого лейтенанта Євгенія Зеленського, майора Сергія Кривоносова, майора Дмитра Майбороди, полковника Олександра Аніщенка, майора Руслана Лужевського, підполковника Юрія Коваленка, капітана Олександра Лавренка, капітана Сергія Колодія, молодшого лейтенанта Володимира Гарматія, старшого сержанта Олега Міхнюка, молодшого сержанта Ігоря Зінича, генерал-майора Максима Шаповала.